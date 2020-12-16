На открытых площадках Нальчика заработали елочные базары





Нальчик наполнился ароматом хвои: в столице республики заработали елочные базары. Особого ажиотажа пока нет. А вот выбрать есть из чего: деревья разной степени пышности и оттенков. Высота – от полутора до пяти метров. Цены начинаются от трехсот рублей. Помимо ели, представлены сосны и пихты. В этом году елочные базары в Нальчике расположились в четырех точках – на площади Абхазии, перед кинотеатром «Родина», в районе ипподрома и на Неделина, 8.

«Места выделяются всем желающим, обратившимся с заявлением установленной формы в администрацию. Необходимым условием для реализации ёлочной продукции указанных на новогодних площадках является наличие справки о происхождении данной хвойной продукции и наличие товара-транспортной накладной», — говорит Асланби Кешев, начальник отдела потребительского рынка и рекламы Департамента экономики администрации г.Нальчика.

Приобрести главный атрибут Нового Года можно будет вплоть до 31-го декабря.