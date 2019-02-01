На особом контроле… Сегодня в Нальчике прошло внеочередное заседание рабочей группы по мониторингу цен на моторное топливо — 2019.02.06





Причиной послужили участившиеся обращения жителей республики. На встречу пригласили и представителей поставщиков. В соседних республиках стоимость метана на несколько рублей ниже, чем в Кабардино-Балкарии, представил аналитические данные зампред правительства Владимир Болотоков. Он подчеркнул, такого категорически не должно быть. Поставщики объясняют это тем, что увеличились затраты на обслуживание станций, НДС, стоимость газа и особенно электроэнергии. Перекосы в ценовой политике газомоторного топлива есть, отметил зампред правительства, а потому необходимо принять все меры по недопущению сговора поставщиков и необоснованного повышения стоимости. На заседании рабочей группы было принято решение рекомендовать правоохранительным органам провести проверку по этому вопросу.