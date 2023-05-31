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На организацию оздоровительной кампании в этом году направят около 219-ти млн рублей

На организацию оздоровительной кампании в этом году направят около 219-ти млн рублей

31.05.2023 | 15:45
Все подготовительные работы почти завершены. Об этом стало известно на заседании профильной правительственной комиссии. На организацию оздоровительной кампании в этом году направят около 219-ти миллионов рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Алим Асанов. В регионе действуют больше полусотни организаций, где дети смогут отдохнуть. Это санатории, загородные лагеря и места дневного пребывания при школах. Круглогодичное оздоровление детей на базе социально-реабилитационного центра «Радуга» профинансируют на сумму больше 147 миллионов рублей. Почти пять миллионов направят на организацию отдыха в учреждениях с дневным пребыванием детей. Еще одна статья расходов – компенсация родителям части затрат в случае, если они купили путевки самостоятельно… Сейчас специалисты различных ведомств проверяют, насколько учреждения соответствуют установленным нормам. Особое внимание уделяют безопасности детей в период отдыха, в том числе санитарной. Начнется организованный отдых в первых числах июня.   https://t.me/vestikbr
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