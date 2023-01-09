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На организацию горячего питания в школах Кабардино-Балкарии в 2023 году направят 600 млн рублей

На организацию горячего питания в школах Кабардино-Балкарии в 2023 году направят 600 млн рублей

09.01.2023 | 09:56
На организацию горячего питания в школах Кабардино-Балкарии в 2023 году направят 600 миллионов рублей. Это средства из федерального и республиканского бюджетов. Основную часть продуктов будут закупать у местных производителей, сообщили в Правительстве КБР. По данным властей, меню младшеклассников в основном будет состоять из овощей, фруктов, мяса, рыбы, молока и молочной продукции, а также хлебобулочных изделий. При этом одни и те же блюда не будут повторяться в течение дня и двух смежных дней, заверили в правительстве. В минувшем году бесплатными горячими обедами в республике было обеспечено больше 50-ти тысяч школьников. Напомним, организовать питание для учеников младших классов в 2020-м году поручил президент России Владимир Путин. Тогда распоряжение касалось технически готовых к этому образовательных учреждений, но с сентября 2023-го года обеспечивать учащихся бесплатными горячими обедами станут все школы страны.   https://t.me/vestikbr
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