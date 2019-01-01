На окраине Нальчика обнаружен незаконно действующий склад алкогольной продукции





Сотрудниками республиканского МВД и УФСБ по улице 8-й Промпроезд изъято свыше 19-ти тысяч бутылок и 900 литров жидкости с запахом этилового спирта. На окраине Нальчика работал подпольный склад алкогольной продукции. Кому принадлежало помещение, устанавливается. Об этом сегодня заявили в пресс-службе республиканского МВД. Ранее сотрудники правоохранительных органов ликвидировали цех по производству контрафакта в селе Куба. В частном доме было обнаружено оборудование, а также готовая к реализации партия из пяти с лишним тысяч бутылок с этикетками известных производителей водки и коньяка без федеральных специальных марок. Полицейские также изъяли 80 литров этилового спирта, около 3 тысяч литров купажа, комплектующие, различные этикетки, крышки и пустые бутылки. Экспертиза показала: изъятая продукция не соответствует ГОСТу и небезопасна. По данным оперативников, она предназначалась для продажи в период новогодних праздников. Установлено, что организатор кустарного производства – 31-летний житель Кубы, которого уже дважды привлекали к уголовной ответственности. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.