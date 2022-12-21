На новогодние праздники в Приэльбрусье ожидается более 70 тысяч посетителей

Пятилетняя Виктория Ефремова в горах впервые. Приехала с мамой из Москвы посмотреть на Эльбрус. Говорит, что назад совсем не хочется. Желание побыть здесь подольше и вернуться вновь возникает практически у каждого, кто хоть раз увидел местные красоты. Белоснежные горы во главе с величавым Эльбрусом не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых.
Обеспечить безопасность отдыхающих – задача одна из главных, а потому спасатели всегда на службе и готовы прийти на помощь в любую минуту, если это необходимо.
Кто-то из посетителей катается на сноубордах, другие предпочитают лыжи. И когда погода ясная, высочайшая гора Европы предстает перед посетителями во всей своей красе.
Принимать посетителей в любом количестве и составе готовы в пансионатах и гостиницах. Номера комфортные, к услугам гостей – спортивные и конференц-залы. И, конечно, приезжих впечатляет кавказская кухня. На новогоднюю ночь готовят особую программу.
Десятки точек проката снаряжения, мягкие подушки вместо привычных санок, специальная канатка и трассы для детей... Недалеко – стоянка на 800 бесплатных машино-мест. А на большой ярмарочной площади местные жители смогут продавать изделия народных промыслов... Курорт востребован, и, по оценке профильных ведомств, больше 70 тысяч человек собираются приехать в Приэльбрусье в предстоящие праздники.
Уже сейчас курорт радует гостей комфортными условиями отдыха и праздничной предновогодней атмосферой.
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