На Нальчикском заводе стройматериалов изготавливают металлические арки для купола будущего Ледового дворца

Арочные фермы для перекрытия купола строящегося в Нальчике Ледового дворца будут полностью состоять из сварной балки, изготовленной под определенным радиусом. Таких арок насчитывается всего одиннадцать. Сейчас идет сварка их элементов. Используемый здесь металл требует высочайшей точности работ и особого подхода к сварке, говорят строители. Все швы должны быть первой категории, а это самый высокий уровень компетенций сварщиков.
Для коллектива Нальчикского завода стройматериалов это очень ответственная задача - выполнить столь масштабную работу на высоком уровне и в срок. Тем более что здесь балки перекрытия больших размеров – больше сорока метров. Создание металлической фермы – трудоемкий процесс. Он возможен только при грамотном расчете и четких чертежах.
Каждый шов впоследствии подвергают многоаспектному исследованию. Уже в финале конструкция проходит контрольное испытание. Она состоит из нескольких частей, но ее надежность и прочность выше, чем у цельнометаллического сооружения, говорят специалисты.
В соседнем помещении части ферм покрывают антикоррозийной краской. Нужно пройти каждый сантиметр равномерно и не по одному разу. Готовые балки складируют на заводской площадке, где они будут ждать своего часа. А он наступит скоро: уже в конце января-начале февраля их доставят на место строительства, где начнутся монтажные работы.
Специалисты отмечают: смонтированные фермы существенно снижают давление на вертикальные конструкции, одновременно повышая прочность крепления. А ледовый дворец рассчитан на пребывание около 400 зрителей и спортсменов. Его площадь превысит четыре тысячи квадратных метров. Строительство предполагают завершить уже в этом году.
https://t.me/vestikbr