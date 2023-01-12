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На Нальчикском заводе стройматериалов изготавливают металлические арки для купола будущего Ледового дворца

На Нальчикском заводе стройматериалов изготавливают металлические арки для купола будущего Ледового дворца

12.01.2023 | 16:06
Арочные фермы для перекрытия купола строящегося в Нальчике Ледового дворца будут полностью состоять из сварной балки, изготовленной под определенным радиусом. Таких арок насчитывается всего одиннадцать. Сейчас идет сварка их элементов. Используемый здесь металл требует высочайшей точности работ и особого подхода к сварке, говорят строители. Все швы должны быть первой категории, а это самый высокий уровень компетенций сварщиков. Для коллектива Нальчикского завода стройматериалов это очень ответственная задача - выполнить столь масштабную работу на высоком уровне и в срок. Тем более что здесь балки перекрытия больших размеров – больше сорока метров. Создание металлической фермы – трудоемкий процесс. Он возможен только при грамотном расчете и четких чертежах. Каждый шов впоследствии подвергают многоаспектному исследованию. Уже в финале конструкция проходит контрольное испытание. Она состоит из нескольких частей, но ее надежность и прочность выше, чем у цельнометаллического сооружения, говорят специалисты. В соседнем помещении части ферм покрывают антикоррозийной краской. Нужно пройти каждый сантиметр равномерно и не по одному разу. Готовые балки складируют на заводской площадке, где они будут ждать своего часа. А он наступит скоро: уже в конце января-начале февраля их доставят на место строительства, где начнутся монтажные работы. Специалисты отмечают: смонтированные фермы существенно снижают давление на вертикальные конструкции, одновременно повышая прочность крепления. А ледовый дворец рассчитан на пребывание около 400 зрителей и спортсменов. Его площадь превысит четыре тысячи квадратных метров. Строительство предполагают завершить уже в этом году.   https://t.me/vestikbr  
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