На Нальчикском ипподроме стартовал скаковой сезон

Первомай запомнится жителям Кабардино-Балкарии осенним дождем, однако, несмотря на непогоду, трибуны нальчикского ипподрома сегодня заполнены до отказа.
В этом сезоне ожидается небывалый конноспортивный праздник, ведь из-за реконструкции Центрального московского ипподрома лошади, которые до этого выступали в столице страны, теперь будут участвовать в нальчикских скачках… Готовились к открытию скрупулезно.
Скаковой круг расширили до 20 метров. А длина его теперь чуть больше 1600, что соответствует нормативу.
Часть задач еще предстоит решить, рассказал руководитель подразделения компании «Росипподромы» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Заур Секреков.
Тем временем на старт выходят лошади чистокровной верховой и арабской пород. В семи первых скачках года развернулась бескомпромиссная борьба. Общий фонд – один миллион 300 тысяч рублей. Разыграны приз в честь Праздника Весны и Труда и приз Парламента республики. Участники также боролись за награды в честь выдающихся людей Кабардино-Балкарии Тимборы Мальбахова, Мусаби Ахметова, Николая Евтушенко...
В этом году на Нальчикском ипподроме запланировали десять скаковых дней, в ходе которых разыграют традиционные и именные призы. Следующие состязания – в День Победы девятого мая.
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