home
Главная
>
Новости
>
На Нальчикском ипподроме стартовал скаковой сезон

На Нальчикском ипподроме стартовал скаковой сезон

01.05.2023 | 18:49
Первомай запомнится жителям Кабардино-Балкарии осенним дождем, однако, несмотря на непогоду, трибуны нальчикского ипподрома сегодня заполнены до отказа. В этом сезоне ожидается небывалый конноспортивный праздник, ведь из-за реконструкции Центрального московского ипподрома лошади, которые до этого выступали в столице страны, теперь будут участвовать в нальчикских скачках… Готовились к открытию скрупулезно. Скаковой круг расширили до 20 метров. А длина его теперь чуть больше 1600, что соответствует нормативу. Часть задач еще предстоит решить, рассказал руководитель подразделения компании «Росипподромы» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Заур Секреков. Тем временем на старт выходят лошади чистокровной верховой и арабской пород. В семи первых скачках года развернулась бескомпромиссная борьба. Общий фонд – один миллион 300 тысяч рублей. Разыграны приз в честь Праздника Весны и Труда и приз Парламента республики. Участники также боролись за награды в честь выдающихся людей Кабардино-Балкарии Тимборы Мальбахова, Мусаби Ахметова, Николая Евтушенко... В этом году на Нальчикском ипподроме запланировали десять скаковых дней, в ходе которых разыграют традиционные и именные призы. Следующие состязания – в День Победы девятого мая.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных