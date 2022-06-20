На Нальчикском ипподроме состоялся большой конноспортивный праздник

Четвертый скаковой день текущего сезона на нальчикском ипподроме собрал любителей зрелищных конноспортивных состязаний на очередной праздник. Их вниманию были предложены испытания на беговой дорожке лучших лошадей чистокровной верховой породы двух, трёх лет, а также старшего возраста, рожденных в России. Старт на розыгрыш главного приза скакового дня – “Большого Летнего”. Его приурочили к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Участвовали лошади в возрасте трёх лет. Дистанция – 1 600 метров. Фаворитом с самого начала считали гнедого жеребца “Ультиматума”, он принадлежит конноспортивному клубу “Эльбрус”. И как бы не старались его обойти конкуренты по дорожке, ничего не получилось. Скакун под седлом жокея Мырзабека Каппушева раньше всех пересек финишную линию. Интересной стала и гонка на приз в честь широко известного в мире конного спорта скакуна “Волчаро”. Гнедой жеребец “Советник” Нальчикского халвичного завода не дал ни малейшего шанса своим соперникам. В итоге, добавил к своим 9 победам еще одну. В этот же день разыграли еще несколько наград. В том числе, приз реки Кубань, посвященный Дню России. Победителем стала лошадь “Стадия” Малкинского конезавода. Его представители завоевали также первое место в скачке в честь Ростовского ипподрома. В целом о развитии конного спорта в Кабардино-Балкарии рассказал руководитель регионального управления “Росипподромов” Хачим Шогенов. Всего в этот день состоялось семь скачек. Организаторы отмечают, что география участников конных испытаний в Нальчике постоянно расширяется. Было много представителей из Ингушетии и Чечни, Ставрополья и Карачаево-Черкессии. Следующий скаковой день на Нальчикском ипподроме – 2 июля.