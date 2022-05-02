На Нальчикском ипподроме состоялось открытие скакового сезона

Звук гонга дал старт первой скачке нового сезона – на призы парламента Кабардино-Балкарии, она же – на приз Открытия. Восемь лошадей-трехлеток чистокровной верховой породы испытывали свои возможности на дистанции 1800 метров. Однако гнедой жеребец Кинг Пауэр, принадлежащий коневладельцу Анзору Афаунову, намного опередил своих соперников. Лишь на финишной прямой его догнал скакун Ультиматум, но обладатель призов Летний и Короны в 2021-м не отдал победу и в этот раз. И еще шесть скачек состоялись на ипподроме первого мая. Среди них – в честь видного государственного деятеля республики Тимборы Мальбахова, Героев Социалистического труда Николая Евтушенко, Мусаби Ахметова, Салиха Аттоева. Общий призовой фонд – 650 тысяч рублей. Скачки сопровождала яркая концертная программа. Зрители, которых не испугала непогода, получили настоящее удовольствие от происходящего. И детям из Донбасса, которые сейчас отдыхают и набираются сил в Нальчике, тоже впервые довелось увидеть скачки. Следующие скачки на Нальчикском ипподроме состоятся девятого мая. Вручат в том числе призы в честь Дня Победы и 115-й кавалерийской дивизии. В целом с мая по октябрь здесь запланировали десять скаковых дней. Разыграют около сотни традиционных и именных призов.