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На Нальчикском ипподроме состоялись скаковые соревнования в честь 77-й годовщины Великой Победы

На Нальчикском ипподроме состоялись скаковые соревнования в честь 77-й годовщины Великой Победы

09.05.2022 | 20:54
В Нальчике состоялись конные соревнования в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотни жителей и гостей республики пришли на Нальчикский ипподром, чтобы посмотреть на испытания, в которых принимали участие лучшие скакуны конных заводов региона. Организаторы развернули на ипподроме полевую кухню, каждый мог подкрепиться солдатской кашей и чаем, детям раздавали сладости. В течение скакового дня разыграны призы в честь Победы, в честь Города воинской славы Нальчика, в честь 80-летнего юбилея 115-й Кавдивизии и призы памяти Героев Советского Союза адмирала флота Советского Союза Арсения Головко, летчика Алима Байсултанова, связиста Михаила Яхогоева, а также приз в честь Героев России и памяти Героя Абхазии генерал-лейтенанта Султана Сосналиева. Глава КБР Казбек Коков вручил кубки победителям и пожелал участникам скачек новых побед и достижений. «Мы обязаны передать будущим поколениям правду о победителях Великой Отечественной войны, никому не позволив исказить ее. И сегодня именно нашему государству пришлось взять на себя ответственность и противопоставить себя нацизму. Уверен, победа будет за нами», - сказал Глава Кабардино-Балкарии.  
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