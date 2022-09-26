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На нальчикском ипподроме состоялись последние скачки сезона

На нальчикском ипподроме состоялись последние скачки сезона

26.09.2022 | 17:02
В день закрытия сезона погода в Нальчике была по-настоящему осенней. Потому зрителей на ипподром пришло не так много, как ожидалось. Открыли состязания скачки на лошадях кабардинской породы, посвящённые Дню адыгов. На дорожку вышли чистокровки до двух лет. Зрелище получилось ярким. Соперничество двух лидеров – кобылы Леди Барс и жеребца Джабберс никого не оставило равнодушным. Практически одновременно они финишировали на дистанции 1200 метров, но Леди Барс под седлом мастера-жокея Мирбека Мамурова все-таки вырвала победу. Зрелищной получилась и гонка на приз закрытия конноспортивного сезона. С жокеями Кабардино-Балкарии на старт вышли постоянные участники состязаний на нальчикском ипподроме – представители Ингушетии и Ставрополья. С самого начала взявший хороший старт гнедой жеребец Авентадор Малкинского конезавода очень ровно прошел все 1800 метров. Победа – за ним и жокеем Астемиром Шиковым. В этом сезоне на нальчикском ипподроме провели десять скачек на различные дистанции. К 1 мая и ко Дню Победы, на Кубок Эльбруса и состязания, посвященные 100-летию государственности республики. В целом в соревнованиях приняли участие более ста лошадей из регионов Северного Кавказа.   https://t.me/vestikbr
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