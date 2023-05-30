На Нальчикском ипподроме разыграли приз в честь героев СВО

В третий скаковой день нового сезона на Нальчикском ипподроме разыграли приз в честь героев специальной военной операции. Еще одну скачку посвятили участнику СВО Николаю Аршинову. Он погиб при выполнении поставленных задач летом прошлого года. А до армейской службы занимался разведением скакунов...
И вновь на ипподроме вернулись к испытаниям лошадей кабардинской породы. До этого они выступали в Нальчике в 2020-м. Скачку посвятили Дню памяти адыгов – жертв Кавказской войны.
На дистанции 1600 метров соревновались 12 чистокровных жеребцов. Стрелой промчался по дорожке, намного опередив соперников, наездник в белой черкеске Салим Борсов. С конем Гелиосом они показали высокую скорость и в итоге завоевали почетный приз.
Награду победителю скачки на лошадях кабардинской породы вручил руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков.
На скачках разыграли традиционные и именные призы. Лошади и жокеи прибыли в Нальчик из разных регионов Северного Кавказа. Следующие состязания состоится 17 июня. Организаторы обещают, что любителей конного спорта ждет обширная и увлекательная программа.
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