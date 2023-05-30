home
Главная
>
Новости
>
На Нальчикском ипподроме разыграли приз в честь героев СВО

На Нальчикском ипподроме разыграли приз в честь героев СВО

30.05.2023 | 16:12
В третий скаковой день нового сезона на Нальчикском ипподроме разыграли приз в честь героев специальной военной операции. Еще одну скачку посвятили участнику СВО Николаю Аршинову. Он погиб при выполнении поставленных задач летом прошлого года. А до армейской службы занимался разведением скакунов... И вновь на ипподроме вернулись к испытаниям лошадей кабардинской породы. До этого они выступали в Нальчике в 2020-м. Скачку посвятили Дню памяти адыгов – жертв Кавказской войны. На дистанции 1600 метров соревновались 12 чистокровных жеребцов. Стрелой промчался по дорожке, намного опередив соперников, наездник в белой черкеске Салим Борсов. С конем Гелиосом они показали высокую скорость и в итоге завоевали почетный приз. Награду победителю скачки на лошадях кабардинской породы вручил руководитель Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков. На скачках разыграли традиционные и именные призы. Лошади и жокеи прибыли в Нальчик из разных регионов Северного Кавказа. Следующие состязания состоится 17 июня. Организаторы обещают, что любителей конного спорта ждет обширная и увлекательная программа.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных