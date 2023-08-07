На Нальчикском ипподроме разыграли Дерби КБР

13 скачек, общий призовой фонд – рекордные пять миллионов рублей. Азартные и зрелищные состязания лошадей чистокровной верховой и арабской пород собрали множество зрителей. Призы в честь Нальчикского и грозненского ипподромов, в честь конников России, приз Минсельхоза КБР… Участники – лучшие жокеи России.
Чтобы любителям скачек было лучше видно, на ипподроме установили большой телеэкран. На площадке можно было посидеть под шатрами. Для зрителей также организовали концертную программу. Детей развлекали на каруселях, аниматоры и пони.
Главную скачу дня предварили конники-спортсмены, вступившие в борьбу за приз Кабардино-Балкарской республики. 12 лошадей. Дистанция 2 тысячи 400 метров. На кону – полмиллиона рублей. Пройдя два круга безукоризненно, гнедой жеребец Супер Таргет из волгоградского конезавода спокойно дошел до победы. И вот главное событие лета –розыгрыш Дерби Кабардино-Балкарии. Его еще называют Большим Нальчикским призом. В этом году он рекордный – два млн рублей.
Скачка собрала, по-настоящему, звёздный состав. Пятигорский дербист и победитель Приза Открытия скакового сезона в Нальчике Кабирхан шел фаворитом.
От своих соперников жеребец оторвался на финишной прямой и стал первым. Свою скаковую карьеру он начинал в Казахстане, выигрывал в Нальчике и в Пятигорске. Тренирует коня мастер-тренер Арслангирей Шавуев, мастер-жокей международного класса Мырзабек Каппушев.
Следующий скаковой день на Нальчикском ипподроме – 23 августа.
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