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На нальчикском ипподроме прошли соревнования по конному спорту

На нальчикском ипподроме прошли соревнования по конному спорту

17.07.2023 | 17:12
Это первые участники скачки. Жеребцы двух лет состязались на дистанции 1400 метров. На кону – сто тысяч рублей. Разыгрывали приз памяти Михаила Насибова. Физиотерапевт сборных СССР и России по футболу ушел из жизни два с половиной года назад… В этот день на Нальчикском ипподроме провели девять скачек. Призы посвятили столетию контрольно-ревизионных органов министерства финансов России и работникам станкостроительного завода... Несколько наград было в честь выдающихся людей республики. Большой ОКС – памяти государственного деятеля, предпринимателя и ученого Тембулата Эркенова. Лошадей на скачки привезли чистокровной английской и арабской пород. За Большой ОКС на дистанции 2400 метров боролись кобылы-трехлетки. Стрелой промчалась по дорожке, опередив соперниц, Раннинг Энджел под седлом жокея Дениса Суханова. Победительница принадлежит агропромышленному предприятию из Волгоградской области. Общий призовой фонд этого дня составил около трех с половиной миллионов рублей. Следующие скачки в Нальчике состоятся шестого августа. Разыграют Большой Дерби.   https://t.me/vestikbr
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