home
Главная
>
Новости
>
На Нальчикском ипподроме готовятся к новому скаковому сезону

На Нальчикском ипподроме готовятся к новому скаковому сезону

02.03.2022 | 15:33
К новому скаковому сезону готовятся на ипподроме в столице республики. Прошлый открыли в мае и завершили в октябре.   Усиленные тренировки на дорожке проходят ежедневно. Лошадей испытывают тренеры, жокеи и их помощники. Кстати, к основной группе скакунов прибавились новые лошади-двухлетки. Они в этом году впервые будут участвовать в официальных стартах. Вечером – еще один прием пищи. А тренировки – только по утрам.   Как сообщили в администрации ипподрома, в общем списке – около ста лошадей кабардинской, англо-кабардинской и арабской пород, которые готовятся участвовать в скачках.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных