На Нальчикском ипподроме готовятся к новому скаковому сезону

К новому скаковому сезону готовятся на ипподроме в столице республики. Прошлый открыли в мае и завершили в октябре. Усиленные тренировки на дорожке проходят ежедневно. Лошадей испытывают тренеры, жокеи и их помощники. Кстати, к основной группе скакунов прибавились новые лошади-двухлетки. Они в этом году впервые будут участвовать в официальных стартах. Вечером – еще один прием пищи. А тренировки – только по утрам. Как сообщили в администрации ипподрома, в общем списке – около ста лошадей кабардинской, англо-кабардинской и арабской пород, которые готовятся участвовать в скачках.