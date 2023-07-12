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На месте второго автовокзала в Нальчике появится транспортно-пересадочный узел

На месте второго автовокзала в Нальчике появится транспортно-пересадочный узел

12.07.2023 | 08:21
Здесь провели экспертизу, которая показала: здание находилось в аварийном состоянии и ремонту не подлежало. Потому и решили создать пересадочный узел. Для пассажиров обещают построить комфортабельные остановочные павильоны с указателями. Будут обозначены места посадки и высадки. В мэрии рассказали, что пассажирам не придется дожидаться, когда автобус заполнится: движение организуют по графику… На сегодня здание демонтировали. Сейчас расчищают территорию и вывозят строительный мусор.   https://t.me/vestikbr
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