На летние каникулы – досрочно: учебный год в Кабардино-Балкарии завершится 30 апреля

По решению Минпросвещения КБР учебный год в школах республики завершится раньше срока: с 30-го апреля у учащихся 1-8 классов начнутся летние каникулы. Сделано это в первую очередь для того, чтобы сохранить здоровье учащихся в период распространения коронавируса, отмечают в министерстве.

Скорректировать длительность учебного года, исходя из складывающейся ситуации, регионам рекомендовало профильное федеральное ведомство. Также субъектам дали возможность перенести часть образовательной программы на следующий год, если есть такая необходимость.

Годовые оценки школьникам выставят по результатам первых трех четвертей и отметкам за апрель, пояснили в республиканском Минпросвещения.

Ученики 9-х, 10-х и 11-х классов занятия продолжат в дистанционном режиме. Для них учебный год завершится 5 июня.