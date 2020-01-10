На Курпских высотах почтут память погибших в Великой Отечественной войне

Сегодня в Терском районе проходит массовое восхождение на Курпские высоты, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акцию организовали региональное отделение ДОСААФ и местные власти.

Торжественный митинг состоится у памятника павшим в годы ВОВ. По сложившейся традиции, после митинга колонна пешком пройдет по трехкилометровому маршруту к легендарной высоте, где установлен обелиск в память о семи тысячах советских солдат и офицеров.

Участники восхождения возложат венки и цветы к обелиску, почтут память павших защитников Родины минутой молчания.