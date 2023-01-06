На курорте “Эльбрус” заработала трехуровневая парковка

Комфортный трансфер туристов к подножью Эльбруса… В новогодние каникулы на курорте заработала трехуровневая парковка. Построили ее в рамках программы благоустройства поляны Азау.
Стоянка расположена между Терсколом и Азау по левой стороне федеральной трассы. Возвели ее в рекордно короткие сроки. Площадь объекта – около 30 тысяч квадратных метров.
Здесь же оборудовали остановочный комплекс. В течение дня от парковки до канатной дороги и обратно ходят автобусы, в которых можно перевозить и горнолыжное снаряжение. Время ожидания: пять – десять минут.
Стоянка рассчитана на 800 мест. В часы пик сотрудники курорта помогают гостям правильно располагать автомобили, чтобы не создавать очереди.
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