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На курорте “Эльбрус” заработала трехуровневая парковка

На курорте “Эльбрус” заработала трехуровневая парковка

06.01.2023 | 16:15
Комфортный трансфер туристов к подножью Эльбруса… В новогодние каникулы на курорте заработала трехуровневая парковка. Построили ее в рамках программы благоустройства поляны Азау. Стоянка расположена между Терсколом и Азау по левой стороне федеральной трассы. Возвели ее в рекордно короткие сроки. Площадь объекта – около 30 тысяч квадратных метров. Здесь же оборудовали остановочный комплекс. В течение дня от парковки до канатной дороги и обратно ходят автобусы, в которых можно перевозить и горнолыжное снаряжение. Время ожидания: пять – десять минут. Стоянка рассчитана на 800 мест. В часы пик сотрудники курорта помогают гостям правильно располагать автомобили, чтобы не создавать очереди.   https://t.me/vestikbr
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