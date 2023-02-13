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На курорте Эльбрус прошел день зимних видов спорта

На курорте Эльбрус прошел день зимних видов спорта

13.02.2023 | 18:16
Талисман курорта – Лис Муха – в День зимних видов спорта не только позировал на камеру, но и с удовольствием приветствовал каждого из гостей. На поляне Азау организовали настоящий праздник. Началось все ранним утром с показательных заездов воспитанников республиканской горнолыжной школы. Победителей ждали кубки и медали олимпийского комитета. День зимних видов спорта посвящен Олимпиаде в Сочи. В Кабардино-Балкарии его проводят с 2014-го. Желающих скатиться на лыжах или сноуборде было много. Чтобы проехать по трассе, приходилось и в очереди постоять. На курорте в этот день работали все трассы. Пока взрослые катались, детей завлекали конкурсами. В день праздника гости могли не только кататься, но и поучаствовать в различных викторинах. На курорте организовали настоящий курс истории. Например, можно было узнать, где родина того или иного вида спорта, и кто из сотрудников, когда и где стал олимпийским чемпионом. Специально для детей провели шуточный заезд. Самому младшему лыжнику едва исполнилось три года. Рядом с основной трассой подготовили дорогу, по которой дети спускались в сопровождении инструкторов и спасателей курорта. Уже после в импровизированной мастерской каждый желающий мог сделать деревянный сувенир, чтобы забрать его домой. На память об Эльбрусе и Дне зимних видов спорта.   https://t.me/vestikbr
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