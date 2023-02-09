На курорте «Эльбрус» пройдет День зимних видов спорта

В это воскресенье на курорте «Эльбрус» собираются провести День зимних видов спорта. Соревнования по горным лыжам и сноуборду, эстафеты, мастер-классы, зимние развлечения для самых маленьких - гостей ждет насыщенная программа. Праздник начнут в восемь утра: приедут ученики республиканской школы по горнолыжному спорту, сноуборду и альпинизму. Кататься планируют от станции «Кругозор» вниз. А на поляне Азау пройдет развлекательная программа для всей семьи. Малышей ждут зимние забавы на «Поляне снеговиков», дети постарше смогут участвовать в праздничных заездах. Инструкторы курорта обещают научить новичков стоять и передвигаться на лыжах. А в мастерской каждый сможет сделать себе сувенир – на память о поездке к «седому исполину».