На курорте «Эльбрус» открыт новый торговый комплекс для малого бизнеса

В рамках сегодняшнего рабочего визита в Эльбрусский район Глава КБР Казбек Коков и заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров посетили завершенные в текущем году объекты туристической инфраструктуры на курорте «Эльбрус» в районе Поляны Азау. Проекты реализованы Кавказ.РФ совместно с Правительством КБР, при содействии Местной администрации Эльбрусского муниципального района. Состоялось открытие новой ярмарочной площади с торговыми павильонами и объектами для сервиса и развлечений. Площадь нового рынка составляет 4,5 тысячи кв. метров, что в 8 раз больше площади прежнего торгового участка. На территории ярмарки расположены торговые павильоны, административное здание, сцена для проведения культурно-массовых мероприятий. Созданы санитарно-бытовые условия для работников торговли и посетителей. Все павильоны отапливаются, к ним подведено электричество. В ходе общения предприниматели выразили удовлетворенность новыми условиями для своей деятельности. «Вы сдержали свое слово. Колоссальная работа проведена, мы все видели. Получили 43 рабочих места в светлых и теплых павильонах, 43 семьи довольны и благодарны. Получилось лучше, чем мы думали». Сергей Назаров выразил уверенность, что поток туристов будет увеличиваться и способствовать торговле. Казбек Коков отметил важную роль малого предпринимательства, которое тоже вносит свой вклад в развитие территории: «Вам поклон за понимание. Ни одного действия, ни одного шага ни федеральный уровень, ни региональный не будет делать не в интересах вас, наших старших. Все, что мы делаем, — во благо наших детей, которые будут сюда приезжать, работать. Хотим, чтобы это был мирового уровня курорт. Чтобы наши будущие поколения с достоинством здесь работали и принимали гостей, которые будут посещать в Кабардино-Балкарию, Эльбрусский район, поселок Эльбрус. Другой цели нет. Чтобы поколения были обеспечены и работой, и средствами, чтобы жить. Это задача, которую ставит Президент по развитию туризма, и мы командой ее реализуем». «Много проектов и по развитию поселка Эльбрус. На следующий год планируем и спорткомплекс, и дом культуры. Больницу завершим, дороги будем делать, школа новая будет строиться. То есть, социальная инфраструктура не будет отставать от курорта», - рассказал о планах развития муниципалитета Глава республики. Также была осмотрена трехуровневая автостоянка на 800 мест, от которой до Поляны Азау будут бесплатно курсировать шаттлы. В настоящее время специалисты занимаются организацией дорожного движения в районе строящейся парковки, отрабатывают схемы заезда, определяют места для разворота автотранспорта, выстраивают логистику доставки туристов к туристическим объектам. На автостоянке будут размещаться медпункт и кафе. Данный объект позволит разгрузить транспортный поток в пиковый период горнолыжного сезона.