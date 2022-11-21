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На курорте Эльбрус официально открылся горнолыжный сезон

На курорте Эльбрус официально открылся горнолыжный сезон

21.11.2022 | 16:06
В день открытия горнолыжного сезона погода на Эльбрусе была переменчивой. Но настоящих профессионалов и любителей горнолыжного спорта не остановил ни снег, ни ветер. Это потрясающее сочетание кавказских гор и спортивной атмосферы. Для профессионалов - фрирайдеров и горнолыжников, да и просто любителей катания открытие сезона - долгожданное событие. Туристы со всех уголков страны и даже из-за рубежа приехали сюда, чтобы первыми опробовать трассы на Эльбрусе. Скоростные спуски проходили на участке от станции “Гара-Баши” до “Мира”. Здесь находится самая высокогорная трасса страны. Открывали сезон люди разного возраста – от мала до велика. Те, кто первый раз на Эльбрусе, обращаются за помощью к инструкторам. Джамиля Атабиева в спорте больше 10 лет, говорит, каждый сезон проходит как в первый раз, и от этого интереснее. Она обучает до 10 человек в день, и к каждому нужен свой подход. В этом году горнолыжный сезон стартовал на две недели раньше, чем в 21-м. Всё благодаря низким температурам и… системе искусственного оснежения. А с помощью нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства” попасть к Эльбрусу стало более удобно. В стране развивают так называемые мультимодальные маршруты, когда до курорта можно добраться, к примеру, на самолете и автобусе или на поезде и автобусе по единому билету. Эксперты прогнозируют: курорт в этом горнолыжном сезоне может принять больше 700 тысяч человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году.   https://t.me/vestikbr  
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