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На курорте Эльбрус официально открыли зимний сезон

На курорте Эльбрус официально открыли зимний сезон

26.12.2022 | 16:12
Тысячи людей из разных уголков страны каждый год приезжают к подножью двуглавого исполина, чтобы насладиться чистым воздухом, полюбоваться величием кавказских гор и испытать свои силы на склонах. Кто-то отмечает открытие зимнего сезона на Эльбрусе впервые, для других это стало доброй традицией. Массовая физзарядка, флешмобы и эстафеты для всей семьи – событию были рады отдыхающие всех возрастов. Атмосферу праздника создавала новогодняя иллюминация и статная ель, которая стала одним из главных украшений поляны Азау. А тем временем наверху профессиональные горнолыжники и просто любители катания неслись по заснеженным склонам, причем с самого утра. Сейчас на Эльбрусе открыты все трассы – помогают низкая температура и система искусственного оснежения. Благодаря ей к празднику заработал участок “Кругозор-Азау”. На нем в день открытия сезона развернулась праздничная феерия. С этого года официальным талисманом курорта стала Лиса Муха. Ее прогулки по Эльбрусу набирают тысячи лайков в социальных сетях. Многим любителям активного отдыха удается воочию полюбоваться зверем. А для работников кафе на станциях “Мир” и “Гара-Баши” она и вовсе постоянный клиент: ее регулярно подкармливают. В день праздника перед отдыхающими Муха предпочла не показываться, но вместе с лыжниками с горы был готов спуститься артист в образе Лисы. Сотни восторженных взглядов, фотоаппараты наготове. И вот уже по залитой солнцем трассе одна из звезд дня врывается в новый сезон! Сопровождали символ курорта воспитанники горнолыжной школы и спасатели, работающие здесь. Дегустация блюд национальной кухни, дискотека, викторина о горнолыжных трассах с призами и не только… Кульминацией праздника стало выступление покорителей огня. Такое зрелище у подножья Эльбруса – впервые.   https://t.me/vestikbr
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