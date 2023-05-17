На конференции в КБГУ обсудили развитие национальных традиции адыгов

Как сохранять и развивать национальные традиции адыгов? И как этот процесс будет способствовать укреплению духовно-нравственных ценностей общества? Конференцию на такую тему провели сегодня в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Организовала ее Международная черкесская ассоциация.
Участвовали ученые из разных регионов, а также преподаватели родных языков в школах. В ходе дискуссии отмечали: необходимо сохранять этнокультурную самобытность народов России. И участвовать в этом должны совместно представители органов власти и гражданского общества.
На конференции выступали общественники, ученые, а также религиозные деятели. Их доклады включат в сборник материалов, который будет издан по итогам форума.
https://t.me/vestikbr