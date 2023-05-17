home
Главная
>
Новости
>
На конференции в КБГУ обсудили развитие национальных традиции адыгов

На конференции в КБГУ обсудили развитие национальных традиции адыгов

17.05.2023 | 15:57
Как сохранять и развивать национальные традиции адыгов? И как этот процесс будет способствовать укреплению духовно-нравственных ценностей общества? Конференцию на такую тему провели сегодня в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Организовала ее Международная черкесская ассоциация. Участвовали ученые из разных регионов, а также преподаватели родных языков в школах. В ходе дискуссии отмечали: необходимо сохранять этнокультурную самобытность народов России. И участвовать в этом должны совместно представители органов власти и гражданского общества. На конференции выступали общественники, ученые, а также религиозные деятели. Их доклады включат в сборник материалов, который будет издан по итогам форума.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных