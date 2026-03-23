На капитальный ремонт домов в КБР выделят более 1 млрд рублей

Больше одного миллиарда рублей направят в Кабардино-Балкарии на ремонт многоквартирных домов. Отремонтируют 168 домов по всей республике, сообщили в администрации главы КБР.
Это на 100 домов больше чем годом ранее. Замена крыш предусмотрена в 143 многоквартирных домах. Также в ближайшие три года планируется заменить 28 лифтов, два из которых - за счет средств специальных счетов жильцов.
Отмечено, что в 2025 году в Кабардино-Балкарии капитально отремонтировали 68 многоквартирных домов, из них в 48-ми выполнен комплексный ремонт. В ряде населенных пунктов проведены работы по ремонту кровель. Добавлю, фонд капитального ремонта Кабардино-Балкарии вошел в тройку лучших регоператоров в России по итогам 2025 года.
