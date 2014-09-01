На канале ГТРК «Кабардино-Балкария» прошли первые дебаты кандидатов в депутаты Госдумы РФ





Сегодня в республике дан официальный старт предвыборной кампании. На нашем телеканале в утреннем эфире прошли первые дебаты представителей политических партий, претендующих на места в Государственной Думе Российской Федерации. В избирательной гонке участвуют 14 партий и шесть кандидатов в депутаты по одномандатному округу. Их выступления распределены по результатам жеребьевки, которая состоялась на прошлой неделе. Завершится агитация 16 сентября, а сами выборы пройдут с 17 по 19 сентября.