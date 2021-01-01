На Эльбрусе завершился турнир по фрирайду среди сильнейших спортсменов страны





На Эльбрусе на выходных завершились соревнования по фрирайду. Участвовали сильнейшие спортсмены нашей страны.

Это был первый из трех российских этапов «Мирового фрирайд-тура». Вот уже 30 лет международные состязания проводят на престижных курортах. На Эльбрусе категорий было две – «Горные лыжи» и «Сноуборд». Побороться за призовой фонд и победные баллы приехали больше ста спортсменов – мужчин и женщин. Представитель Кабардино-Балкарии Идрис Узденов завоевал лидерство среди лыжников.

«Трассы полностью в идеале, по трассе катание вообще замечательное. Когда у себя катаешься, все равно есть свои плюсы. Знаешь, примерно знаешь и понимаешь где находится этот прыжок, где можно приземлиться правильно. Есть ли под ним камень чтобы не упал, не сбился. Т.е., в этом есть свои плюсы», — говорит спортсмен.

Победные баллы приближают участников к мировому состязанию. Следующие российские этапы пройдут в феврале и марте на горнолыжных курортах Краснодарского края.