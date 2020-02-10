На Эльбрусе завершился Кубок России по горнолыжному спорту

В Приэльбрусье прошли 4-5 этапы Кубка России по слалому. В них приняли участие 74 спортсмена из 14 регионов. Соревнования проходили в сложных погодных условиях: снегопад, сильный ветер и практически нулевая видимость на трассе. После завершения турнира участников приветствовали на торжественной церемонии. Награждение победителей состоялось в мужском и женском зачетах. По итогам состязаний вручили 12 медалей. Москвичка Софья Крохина стала лучшей сразу в двух этапах. Специальный приз Главы Кабардино-Балкарии – лучшей команде достался спортсменам из Москвы