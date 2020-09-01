На Эльбрусе собрали 50 тонн мусора

На склонах Эльбруса прошла очередная высокогорная экологическая акция по уборке мусора «Чистая гора». В акции участвовали все желающие, добровольцев бесплатно поднимали на канатке до самой высокой станции канатной дороги в Европе «Гара-Баши», находящейся на высоте более 3800 метров. Фронт работ по уборке мусора развернулся от поляны Азау (высота 2300 метров) до «Приюта 11» (высота 4200 метров). В субботнике приняли участие в общей сложности свыше трехсот человек. География экоактивистов – это не только жители регионов Северного Кавказа, но и волонтёры из Кемерово, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга. Несколько автобусов приехали из Нальчика. Поддержали акцию представители администрации Эльбрусского района и Минкурортов республики.

Состояние склонов даже после тотальной уборки оставляет желать лучшего. Высочайшая гора Европы страдает от пластика, стекла и полиэтилена, оставленного беспечными туристами. Минусами развития инфраструктуры стали свалки строительного мусора, металлоконструкций и вышедших из строя автозапчастей.

Со склонов Эльбруса ежегодно вниз спускают до 20 тонн мусора. Во время нынешней акции было вывезено в два с лишним раза больше – 50 тонн различных отходов. Ежегодно курорт принимает сотни тысяч туристов. Оставляя за собой мусор, они не только нарушают естественную красоту горных пейзажей, говорят специалисты, но и экологическое равновесие. Отныне санитарная очистка склонов Эльбруса станет традиционной, отмечают организаторы акции. Проводить ее планируют поздней весной, летом и ранней осенью.