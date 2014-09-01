На Эльбрусе продлили горнолыжный сезон


По трассам Эльбруса вновь можно кататься. На самой высокой точке Европы продлили горнолыжный сезон, сообщили в компании «Курорты Северного Кавказа». Кататься можно на большой высоте – от «Гара-баши» до станции «Мир». Несмотря на жару на равнине, условия там комфортные. Длительность сезона пока не обозначают, все будет зависеть от погоды. Напомню, лыжников и сноубордистов пустили на трассы седьмого ноября. В этом году катание продлевали дважды: сначала в середине мая – до конца весны, а затем на весь июнь. Ну а следующей зимой гостей курорта ждут новые ски-пассы, добавили к компании. Билет будет рассчитан на 10 дней, при этом использовать его можно будет за нескольких поездок.

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