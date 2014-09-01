На Эльбрусе появился первый лифт для маломобильных туристов





На Эльбрусе появился первый лифт для маломобильных туристов. Сейчас подъемник проходит процедуру лицензирования. Его установка – это первый этап в обеспечении комфортной среды для всех без исключения отдыхающих, отмечают в госкомпании «КСК». Пользоваться лифтом смогут гости курорта с ограничениями по здоровью, люди пожилого возраста, будущие мамы, женщины с детскими колясками. С поляны Азау они будут подниматься до перрона первой очереди канатных дорог. Подъемник также удобен для спуска туристов, получивших травму, отмечают сотрудники канатки. В КСК планируют построить лифты и на станциях выше Азау: на «Кругозоре» и «Мире». По графику работы должны быть завершены в следующем году.