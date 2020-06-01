На Эльбрусе начинают строительство новой горнолыжной трассы

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии приступают к строительству новой горнолыжной трассы. Открыть ее планируют уже в ближайшем зимнем сезоне. Протяженность трассы – около 1,5 километров. Она будет начинаться на высоте примерно «3900» — на станции «Гара-Баши» — и заканчиваться на «Мире». Кроме того, ее соединят с уже действующими – вплоть до поляны Азау. Уровень сложности новой трассы высокий – красный. Такие дороги имеют большую крутизну и предназначены для профессионалов.

Создание нового объекта – это часть программы комплексного развития курортов Северного Кавказа, выполнение которой координируют в Минэкономразвития страны. Эльбрус обладает огромным потенциалом для занятий спортом и для отдыха в любое время года. Новая трасса должна еще больше повысить привлекательность этой территории.

«Это естественно, разгружает существующую трассу, люди получают еще один интересный участок горнолыжной трассы, второе – очень важный момент, мы очень часто проводим здесь спортивные мероприятия, горнолыжные, с участием сборных страны, с участием региональных сборных со всей страны. И тогда мы вынуждены всегда закрывать часть трассы для туристов. В этом случае эта трасса – это запасной вариант, по которому едут туристы или спортсмены будут проводить там свои. То же самое связано с учебно-тренировочными сборами этих же команд», — пояснил «Вестям. Кабардино-Балкария» генеральный директор компании «Курорт Эльбрус Хиса Беккаев.

Особое внимание, по его словам, уделят безопасности спортсменов. Для защиты от снежных масс вдоль трассы установят специальные барьеры — снегозадерживающие ловушки, сетчатое ограждение и большие опоры. Подрядчики уже приступили к обследованию местности. Ожидается, что работы начнут примерно через месяц – сейчас в горах еще много снега. Завершить строительство планируется до конца октября.