На господдержку в рамках конкурса грантов на развитие туризма претендуют 85 проектов

85 проектов претендуют на господдержку в рамках конкурса грантов на развитие туризма. Еще 20 заявок в ходе рассмотрения были отклонены. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов республики.
По количеству поданных запросов лидирует Черекский район. Также выразили желание участвовать немало предпринимателей из Нальчика, Эльбрусского и Чегемского районов. Господдержку, полученную в результате отбора, можно будет направить как на развитие уже существующих объектов, так и на реализацию стартапов. Деньги в частности предназначены для создания кемпингов и пляжей, разработку электронных путеводителей, формирование доступной туристской среды для людей с ограничениями по здоровью. Средства выделяют в рамках реализации нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”.
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