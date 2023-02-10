На горе Килиманджаро развернули флаг с туристическим логотипом Кабардино-Балкарии

На высочайшей точке африканского континента – горе Килиманджаро – развернули флаг с туристическим логотипом Кабардино-Балкарии. Установила его восходительница Сюзанна Бегидова.
А начиналось все несколько лет назад, когда Сюзанна впервые взошла на Эльбрус. Эмоции были невероятные… За первым восхождением последовало второе. Именно тогда она поняла, что нужно двигаться дальше.
Так родилась идея – подняться на Килиманджаро. В Минкурортов Кабардино-Балкарии ей передали флаг. Результат не заставил себя долго ждать: вскоре полотнище оказалось на главной африканской вершине.
Следующая цель Сюзанны Бегидовой, которая сейчас работает в Москве в казначействе, – гора Аконкагуа. Находится она в Аргентине. Это высшая точка Анд. Подняться и пронести знамя предстоит на высоту почти семь тысяч метров над уровнем моря.
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