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На горе Килиманджаро развернули флаг с туристическим логотипом Кабардино-Балкарии

На горе Килиманджаро развернули флаг с туристическим логотипом Кабардино-Балкарии

10.02.2023 | 10:31
На высочайшей точке африканского континента – горе Килиманджаро – развернули флаг с туристическим логотипом Кабардино-Балкарии. Установила его восходительница Сюзанна Бегидова. А начиналось все несколько лет назад, когда Сюзанна впервые взошла на Эльбрус. Эмоции были невероятные… За первым восхождением последовало второе. Именно тогда она поняла, что нужно двигаться дальше. Так родилась идея – подняться на Килиманджаро. В Минкурортов Кабардино-Балкарии ей передали флаг. Результат не заставил себя долго ждать: вскоре полотнище оказалось на главной африканской вершине. Следующая цель Сюзанны Бегидовой, которая сейчас работает в Москве в казначействе, – гора Аконкагуа. Находится она в Аргентине. Это высшая точка Анд. Подняться и пронести знамя предстоит на высоту почти семь тысяч метров над уровнем моря.   https://t.me/vestikbr
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