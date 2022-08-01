На Голубых озерах прошла лекция-экскурсия в рамках проекта «Знание»

Гости республики – участники просветительского проекта общества «Знание» – побывали в Черекском районе и ознакомились с достопримечательностями.
Первая остановка – у Нижнего Голубого озера. Не обошлось без традиционных фотографий на берегу и панорамных снимков. Впечатлили приезжих и изделия декоративно-прикладного искусства. Участникам экскурсии рассказали о здешних водоемах – как они появились и чем примечательны. Увиденное и услышанное вызвало живой отклик.
К истории ребята прикоснулись и в Верхней Балкарии – увидели следы древнего поселения. Им сообщили о том, как люди организовывали свой быт в прошлом и об особенностях местной архитектуры.
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