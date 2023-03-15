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На Голубых озерах начался сезон отдыха

На Голубых озерах начался сезон отдыха

15.03.2023 | 17:45
Ароматы национальных блюд, шерстяные платки и носки ручной вязки, папахи и, конечно же, прозрачные Голубые озера… Сюда за красотой природы и особой атмосферой приезжают туристы из всех уголков России. С приходом более теплой погоды на Голубых озерах начинается активный туристический сезон. Гостей здесь особенно много на выходных. Приезжают целыми группами. Температура воды здесь всегда постоянная, а глубина, по сведениям ученых, приближается к 300 метрам, рассказывает Людмила Мамсирова. Россияне приезжают, чтобы полюбоваться красотой водной глади, ее прозрачностью и цветом. И всегда возникает вопрос: почему озера обрели именно такое название? На Голубых озерах работает Центр подводных исследований Русского географического общества. Сейчас проходят тренировочные спуски. Термокостюмы и физическая подготовка водолазов позволяют делать это в любую погоду. По словам профессионалов, Голубое озеро – идеальный учебно-тренировочный полигон. Такие погружения проводят ежегодно, самому центру – уже восемь лет. А поблизости плавают удивительные птицы: здесь обрели дом дикие утки и желтый Огарь. Местные гиды прогнозируют, что в следующие месяцы количество желающих насладиться первозданной красотой природы станет еще больше.   https://t.me/vestikbr
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