На Голубых озерах начался сезон отдыха

Ароматы национальных блюд, шерстяные платки и носки ручной вязки, папахи и, конечно же, прозрачные Голубые озера… Сюда за красотой природы и особой атмосферой приезжают туристы из всех уголков России.
С приходом более теплой погоды на Голубых озерах начинается активный туристический сезон. Гостей здесь особенно много на выходных. Приезжают целыми группами.
Температура воды здесь всегда постоянная, а глубина, по сведениям ученых, приближается к 300 метрам, рассказывает Людмила Мамсирова. Россияне приезжают, чтобы полюбоваться красотой водной глади, ее прозрачностью и цветом. И всегда возникает вопрос: почему озера обрели именно такое название?
На Голубых озерах работает Центр подводных исследований Русского географического общества. Сейчас проходят тренировочные спуски. Термокостюмы и физическая подготовка водолазов позволяют делать это в любую погоду.
По словам профессионалов, Голубое озеро – идеальный учебно-тренировочный полигон. Такие погружения проводят ежегодно, самому центру – уже восемь лет. А поблизости плавают удивительные птицы: здесь обрели дом дикие утки и желтый Огарь.
Местные гиды прогнозируют, что в следующие месяцы количество желающих насладиться первозданной красотой природы станет еще больше.
https://t.me/vestikbr