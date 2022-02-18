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На Голубом озере в Кабардино-Балкарии поселились дикие птицы

На Голубом озере в Кабардино-Балкарии поселились дикие птицы

18.02.2022 | 19:12
Не только полюбоваться красотой природы, но и увидеть удивительных птиц... За этим теперь приезжают туристы к одной из главных достопримечательностей Кабардино-Балкарии – Голубому озеру. Свой дом здесь обрели белый лебедь, больше пяти диких уток и желтый Огарь. Первой еще несколько лет назад обжилась пара белых лебедей. Однако самка навсегда улетела из этих краев. Как рассказывают местные жители, не выдержав измены своего спутника. Теперь лебедь один, но не одинок – в окружении «товарищей». За птицами присматривают сотрудники местных кафе. Они не только кормят «гостей», но и соорудили для них плавучий домик, где пол выложен сеном. В своем жилище пернатые могут хорошенько отдохнуть, в том числе от внимания туристов.
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