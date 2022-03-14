В Черекском районе Центром подводных исследований Русского –географического общества на Голубом озере проводятся учебно-тренировочные сборы. Как рассказывают исследователи - озеро открылось для них с новой стороны, на Цирик – Кель удобно проводить тренировки и обучение водолазов. Они погружаются на глубины до 100 м под контролем врачей водолазной медицины. А отвесный «свал» почти до максимальных исследованных глубин озера идеально и глубоководных погружений и работы обитаемого подводного аппарата. Тренировки и испытания техники на Голубом озере приобрели более масштабный характер. Начали проводить тренировочные спуски и отработку системы взаимодействия между всеми участниками исследования обитаемого подводного аппарата и водолазами. Напомним, что при ранее проведенных исследованиях удалось установить объем воды, вытекающей из озера, который составляет около 70 миллионов литров в сутки. Эти данные позволили предположить, что единого подземного источника, питающего водоём, не существует: скорее всего вода равномерно сочится сквозь многочисленные трещины и разломы, а само озеро является частью большой карстовой системы. Кроме того, была достигнута новая глубина при осмотре одной из трёх ранее неизвестных пещер, подводный робот Марвин 350 спустился до рекордной отметки 279 метров.