На Голубом озере проходит глубинный чемпионат России по фридайвингу

На чемпионате выступают сильнейшие спортсмены страны. Среди них и 24-кратный чемпион мира, действующий рекордсмен по фридайвингу Алексей Молчанов. Программа соревнований включает несколько видов глубинного погружения – без дополнительных приспособлений, а также с помощью ласт и троса. Состязания стали первым чемпионатом, который проходит независимо от международных ассоциаций. В Федерации фридайвинга говорят, что взяли за основу лучшие мировые практики и создали собственную систему организации соревнований и регистрации рекордов. Российские специалисты также разработали стандарты обучения погружениям на задержке дыхания. Победителей глубинного чемпионата по фридайвингу наградят в Нальчике в День России.