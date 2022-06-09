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На Голубом озере проходит глубинный чемпионат России по фридайвингу

На Голубом озере проходит глубинный чемпионат России по фридайвингу

09.06.2022 | 16:31
На чемпионате выступают сильнейшие спортсмены страны. Среди них и 24-кратный чемпион мира, действующий рекордсмен по фридайвингу Алексей Молчанов. Программа соревнований включает несколько видов глубинного погружения – без дополнительных приспособлений, а также с помощью ласт и троса. Состязания стали первым чемпионатом, который проходит независимо от международных ассоциаций. В Федерации фридайвинга говорят, что взяли за основу лучшие мировые практики и создали собственную систему организации соревнований и регистрации рекордов. Российские специалисты также разработали стандарты обучения погружениям на задержке дыхания. Победителей глубинного чемпионата по фридайвингу наградят в Нальчике в День России.  
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