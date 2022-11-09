На главных улицах Нальчика устанавливают новые светофоры

Перекресток Ленина-Тлостанова. Здесь расположен один из въездов в курортную зону Нальчика “Долинск”, а также в Хасанью и в Белую речку. Поблизости находятся частные дома, чуть ниже – 33 школа. Потому появилась необходимость не только в пешеходных переходах, но и в светофорах.
Светофор должен заработать здесь примерно через неделю. Помимо этого, опоры для новых систем регулирования дорожного движения установили возле пересечения проспектов Ленина и Кулиева, а также вблизи Аграрного университета и Дома печати. Возле последнего объекта сейчас пока только пешеходный переход. Но вскоре его дополнит светофор с кнопкой вызова.
Только по пр.Ленина за последние месяцы появилось больше десяти светофоров, соответствующих современным требованиям к безопасности на дорогах.
В целом по главным улицам столицы республики уже смонтировали больше двух десятков новых систем регулирования движения. Помогли нацпроект “Безопасные качественные дороги” и возможности республиканского Дорожного фонда. При этом одними светофорными объектами не ограничиваются.
Система сама оптимизирует движение на отрезке от Идарова до Калининградской. Задействованы шесть светофоров и 25 камер видеонаблюдения. В режиме онлайн движение на дорогах и работу технических устройств круглосуточно контролирует группа специалистов госучреждения “Безопасная республика”.
Системы автоматизированного управления движением собираются использовать в Нальчике повсеместно. Это планы на 24-26-й годы. А вот завершить все работы по установке новых светофоров на Ленина планируют до конца нынешнего.
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