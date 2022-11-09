home
Главная
>
Новости
>
На главных улицах Нальчика устанавливают новые светофоры

На главных улицах Нальчика устанавливают новые светофоры

09.11.2022 | 15:58
Перекресток Ленина-Тлостанова. Здесь расположен один из въездов в курортную зону Нальчика “Долинск”, а также в Хасанью и в Белую речку. Поблизости находятся частные дома, чуть ниже – 33 школа. Потому появилась необходимость не только в пешеходных переходах, но и в светофорах. Светофор должен заработать здесь примерно через неделю. Помимо этого, опоры для новых систем регулирования дорожного движения установили возле пересечения проспектов Ленина и Кулиева, а также вблизи Аграрного университета и Дома печати. Возле последнего объекта сейчас пока только пешеходный переход. Но вскоре его дополнит светофор с кнопкой вызова. Только по пр.Ленина за последние месяцы появилось больше десяти светофоров, соответствующих современным требованиям к безопасности на дорогах. В целом по главным улицам столицы республики уже смонтировали больше двух десятков новых систем регулирования движения. Помогли нацпроект “Безопасные качественные дороги” и возможности республиканского Дорожного фонда. При этом одними светофорными объектами не ограничиваются. Система сама оптимизирует движение на отрезке от Идарова до Калининградской. Задействованы шесть светофоров и 25 камер видеонаблюдения. В режиме онлайн движение на дорогах и работу технических устройств круглосуточно контролирует группа специалистов госучреждения “Безопасная республика”. Системы автоматизированного управления движением собираются использовать в Нальчике повсеместно. Это планы на 24-26-й годы. А вот завершить все работы по установке новых светофоров на Ленина планируют до конца нынешнего.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных