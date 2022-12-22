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На форуме в КБГУ обсудили перспективы социально-гуманитарного образования в современном мире

На форуме в КБГУ обсудили перспективы социально-гуманитарного образования в современном мире

22.12.2022 | 16:41
Обсуждают перспективы гуманитарных наук и образования в эпоху цифровых технологий... В Кабардино-Балкарском госуниверситете проходит всероссийская научно-практическая конференция на эту тему. Основная цель форума – создать площадки для междисциплинарного сотрудничества. На них обмениваются опытом преподаватели российских вузов и их коллеги из Абхазии и Южной Осетии. В первый день говорили о перспективах социально-гуманитарного образования в современном мире. Сегодня ученые обсуждают, как в цифровую эпоху может развиваться современная филология. И сегодня же подведут итоги научно-практической конференции.   https://t.me/vestikbr  
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