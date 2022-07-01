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На формирование комфортной городской среды в сельских поселениях КБР направят больше 60 млн рублей

На формирование комфортной городской среды в сельских поселениях КБР направят больше 60 млн рублей

01.07.2022 | 16:02
На формирование комфортной городской среды в сельских поселениях в этом году направят больше 60 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщили на заседании правительства Кабардино-Балкарии. Средства муниципалитеты получат из республиканской казны. Кабинет министров также обсудил изменения в программу развития туристско-рекреационного комплекса в КБР. На ее выполнение из федерального бюджета выделят больше 250-ти миллионов, доложил профильный министр Мурат Шогенцуков. Средства пойдут на создание туристической инфраструктуры. По предложению регионального минфина на заседании продлили срок реализации программы оздоровления государственных финансов КБР до 2025-го года. На заседании также речь шла о подготовке и организации празднования в республике памятных дат и столетия образования Кабардино-Балкарии. По словам министра культуры Мухадина Кумахова, на эти цели городам и районам сейчас распределяются субсидии.   https://t.me/vestikbr
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