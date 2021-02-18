На фоне снятия ограничений, связанных с коронавирусом, отменяются и ранее действовавшие послабления





Завершен мораторий на штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Данная мера действовала с апреля прошлого года и была направлена на защиту тех, кто испытывал проблемы с дистанционной оплатой услуг на ЖКХ. В это время действовал режим самоизоляции. При этом обязанность своевременно оплачивать счета за потребленные энергоресурсы сохранялась. Отсрочка перестала действовать с начала этого года.

Если потребитель не согласен с расчётами ресурсоснабжающей организации, он может обратиться за помощью в республиканский Госкомтарифов. Работает «горячая линия». Ее телефон сейчас на экране.