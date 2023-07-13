На федеральной трассе «Прохладный-Эльбрус» отремонтировали мост через реку Баксан

Мост через реку Баксан капитально не восстанавливали со времен постройки – было это больше 20 лет назад, а он крайне важен для местных жителей.
Отремонтировали не только саму переправу, но и участки дорог, подводящие к ней. В целом работы провели на отрезке длиной больше километра. Начали в декабре прошлого года. Заменили полотно и покрытие тротуаров, установили светодиодные осветительные приборы, обновили светофоры и указатели.
Старейшины Баксана, представители Минтранса и городского округа отметили заслуги строителей. Им вручили благодарности – за плодотворный труд и высокий профессионализм.
Отремонтировать мост, находящийся на федеральной трассе «Прохладный-Эльбрус», удалось благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
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