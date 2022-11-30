На федеральной трассе “Кавказ” в Чегемском районе столкнулись пять автомобилей

Один человек погиб сегодня в ДТП, которое случилось на федеральной трассе “Кавказ”. Столкнулись сразу пять автомобилей.
Авария произошла в девять утра в Чегемском районе на участке в обход Нальчика, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей “Mercedes-Benz Sprinter”, “Opel”, “ЗИЛ”, “ВАЗ-2114” и “ВАЗ-2102”, которые двигались в попутном направлении со стороны Владикавказа в направлении Пятигорска. Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 4 человек и 1 единица техники.
В результате аварии 46-летняя жительница Баксанского района получила травмы, несовместимые с жизнью. Она ехала на пассажирском месте в “четырнадцатой”. А водитель “ВАЗ-2102” попал в больницу. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливают.
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