На федеральной трассе «Кавказ» капитально ремонтируют мост через реку Чегем. В связи этим здесь временно изменили схему движения транспорта. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии, из-за восстановительных работ ограничен проезд в направлении Нальчика. Сейчас двусторонний поток машин движется по одной половине моста. Можно двигаться в объезд Нальчика по федеральной и региональной трассам, в частности проезжая Лечинкай, Яникой, Шалушку и Кенже. Если водители заранее продумают свои маршруты, это позволит избежать заторов в районе моста через реку Чегем.