На ежемесячные выплаты классным руководителям будет направлено дополнительно почти 700 млн рублей

Распоряжение об этом утверждено правительством России, документ опубликован на сайте кабмина.
Финансирование пойдёт в организации, которые по своему типу не являются общеобразовательными. Например, это школы, входящие в состав колледжей или вузов. А на поддержку классных руководителей из обычных школ в 2022 году в федеральном бюджете предусмотрено около 75-ти млрд рублей.
Решение о таких дополнительных выплатах для педагогов было принято по поручению Президента страны в 2020-м. Величина вознаграждения за классное руководство составляет 5 тыс. рублей в месяц. В Кабардино-Балкарии их получают около пяти тысяч педагогов. Также им перечисляют региональную помощь до тысячи рублей.
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