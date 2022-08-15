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На этой неделе в КБР будет жарко

На этой неделе в КБР будет жарко

15.08.2022 | 22:37
До 40 градусов – в степных районах – ожидается в Кабардино-Балкарии на этой неделе. Такую информацию сообщили в Гидрометцентре. Сейчас республика находится под влиянием обширного Азорского антициклона, который принес с собой жару и засуху. Характерная для него дневная температура – 33-38. Ночью столбики термометров остановятся на отметках от 20 до 25-ти с плюсом. На выходные Кабардино-Балкария попадет под влияние атмосферных фронтов, а потому возможны кратковременные дожди и грозы. Температура немного понизится – до 30-35-ти градусов.
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